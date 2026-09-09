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Deux navires américains, 8 pétroliers et 10 navires en infraction ont été pris pour cibles

9 septembre 2026 - 09:50
Code d'info: 1863392
Source: ABNA
Deux navires américains, 8 pétroliers et 10 navires en infraction ont été pris pour cibles

Le service de relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué : 2 navires américains, 8 pétroliers et 10 navires en infraction, qui comptaient traverser la zone interdite et non sécurisée du détroit d'Ormuz, ont été pris pour cibles.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le service de relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué : 2 navires américains, 8 pétroliers et 10 navires en infraction, qui comptaient traverser la zone interdite et non sécurisée du détroit d'Ormuz, ont été pris pour cibles.

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