Avertissement de Goldman Sachs sur un bond des prix du pétrole en raison des tensions régionales

Selon l’agence de presse Abna citant Reuters, la banque américaine Goldman Sachs a averti que, compte tenu de l’augmentation des attaques contre les navires au Moyen-Orient, le prix du pétrole pourrait bondir à 120 dollars le baril.

Selon ce rapport, la banque a souligné que les développements des derniers jours montrent que les risques d’une extension des tensions dans la chaîne du transport maritime sont devenus un facteur majeur à prendre en compte.

Les chocs d’approvisionnement sur le marché du gaz naturel et des produits pétroliers raffinés comme le gazole seront plus graves que leur impact sur le marché du pétrole brut, et c’est pourquoi ces marchés sont considérés comme des instruments plus appropriés pour couvrir les risques géopolitiques.

Bloomberg avait auparavant rapporté qu’en raison des tensions au Moyen-Orient et en particulier dans le détroit d’Ormuz, le prix du pétrole avait atteint 97 dollars.