Source yéménite : en cas d'entrée de l'Arabie saoudite dans une guerre généralisée, nos options sont nombreuses

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Mayadeen, une source militaire yéménite a annoncé que les attaques des forces armées de ce pays sont concentrées sur les positions et les lieux de rassemblement des commandants des mercenaires saoudiens, et que les cibles sont déterminées sur la base d'informations et de données opérationnelles précises.

Cette source a ajouté que les attaques yéménites contre les chefs liés à l'Arabie saoudite ont neutralisé une partie considérable de leurs préparatifs en vue d'un engagement terrestre.

Il a souligné que tous les mouvements militaires liés à l'Arabie saoudite sont considérés par les forces armées yéménites comme une « cible légitime ».

Ce responsable militaire yéménite a également évoqué la possibilité d'une escalade des conflits en déclarant : les forces armées yéménites répondront de manière proportionnée à toute escalade des tensions, et si l'Arabie saoudite décide d'entrer dans une guerre généralisée, Sanaa disposera de nombreuses options.

La source a précisé que les forces armées yéménites disposent d'un système d'armes intégré capable de faire face à différents types de guerres et de batailles.

Enfin, il a appelé ceux qui ont quitté leur patrie et se sont opposés au peuple yéménite à rentrer au pays.