Netanyahou se livre encore à des rêveries ; allégations fallacieuses sur la fin du régime iranien

Selon l’agence de presse Abna, « Benyamin Netanyahou », Premier ministre du régime sioniste, dans ses dernières déclarations, s’est à nouveau livré à des rêveries sur l’avenir de l’Iran et a affirmé que la fin du régime iranien est proche et que Tel-Aviv est déterminé à renverser le système de la République islamique.

Lors d’une réunion du cabinet du régime sioniste à l’occasion du Nouvel An hébraïque, Netanyahou, en répétant ses allégations éculées et infondées contre l’Iran, a affirmé que le régime iranien est affaibli et lutte pour sa survie.

Ces déclarations interviennent alors que le Premier ministre du régime sioniste a formulé à plusieurs reprises au cours des derniers mois des promesses similaires concernant l’effondrement de la République islamique, mais ces affirmations n’ont jusqu’à présent été que des fantasmes politiques et une propagande médiatique visant à masquer les échecs de ce régime.

Netanyahou a également poursuivi ses discours menaçants en affirmant qu’en cas d’attaque iranienne contre Israël, Téhéran subira un choc qu’il n’ose même pas imaginer.

Il a également évoqué l’existence d’une « autre mission » et a affirmé que le régime sioniste est déterminé à la mener à bien ; des déclarations qui relèvent davantage d’une tentative de guerre psychologique et de l’instillation d’une image artificielle de puissance et d’initiative de Tel-Aviv que d’une véritable réalisation.

Netanyahou parle de la « proximité de la fin du régime iranien » alors que la République islamique d’Iran a, au cours des dernières décennies, résisté à maintes reprises aux menaces et pressions extérieures, et que la République islamique poursuit son chemin.

La répétition des allégations de Netanyahou sur la « chute imminente » du régime iranien est avant tout une consommation intérieure et est avancée dans le but de remonter le moral de la société et de l’opinion publique du régime sioniste et de justifier la poursuite des actions militaires de ce régime.