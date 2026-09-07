Médias sud-coréens : Séoul pris entre l'avertissement de l'Iran et la pression des États-Unis

Selon l'agence de presse Abna citant le JoongAng Ilbo, la Corée du Sud se trouve dans une situation extrêmement difficile, car l'Iran a déclaré qu'en cas d'envoi de troupes par Séoul, cet acte serait considéré comme un alignement sur les États-Unis, tandis que Washington n'a pas encore précisé si une telle participation suffirait à satisfaire Donald Trump, le président américain, qui s'était déjà montré mécontent du comportement de la Corée.

D'après ce média, un haut responsable iranien a averti vendredi que toute ingérence de la Corée du Sud dans le conflit du détroit d'Ormuz serait assimilée à une participation à la guerre.

Le JoongAng Ilbo rapporte que le problème est que les États-Unis ne montrent pas de signe clair d'accueil favorable aux plans militaires sud-coréens, en particulier quant à savoir si l'envoi d'équipes de recherche et de sauvetage serait suffisant.

En réponse aux questions sur l'examen par le gouvernement sud-coréen de l'envoi d'équipements et de forces non combattants, notamment un navire de soutien logistique, un avion de patrouille maritime P-8A et du personnel de déminage, un responsable du ministère américain de la Défense a renvoyé toute réponse concernant un éventuel déploiement à Séoul.