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Médias sud-coréens : Séoul pris entre l'avertissement de l'Iran et la pression des États-Unis

7 septembre 2026 - 10:50
Code d'info: 1862601
Source: ABNA
Médias sud-coréens : Séoul pris entre l'avertissement de l'Iran et la pression des États-Unis

Un média sud-coréen a rapporté qu'après l'avertissement de Téhéran à Séoul concernant toute ingérence de la Corée du Sud dans le conflit du détroit d'Ormuz, ce pays se retrouve désormais pris entre l'avertissement iranien et la pression américaine.

Selon l'agence de presse Abna citant le JoongAng Ilbo, la Corée du Sud se trouve dans une situation extrêmement difficile, car l'Iran a déclaré qu'en cas d'envoi de troupes par Séoul, cet acte serait considéré comme un alignement sur les États-Unis, tandis que Washington n'a pas encore précisé si une telle participation suffirait à satisfaire Donald Trump, le président américain, qui s'était déjà montré mécontent du comportement de la Corée.

D'après ce média, un haut responsable iranien a averti vendredi que toute ingérence de la Corée du Sud dans le conflit du détroit d'Ormuz serait assimilée à une participation à la guerre.

Le JoongAng Ilbo rapporte que le problème est que les États-Unis ne montrent pas de signe clair d'accueil favorable aux plans militaires sud-coréens, en particulier quant à savoir si l'envoi d'équipes de recherche et de sauvetage serait suffisant.

En réponse aux questions sur l'examen par le gouvernement sud-coréen de l'envoi d'équipements et de forces non combattants, notamment un navire de soutien logistique, un avion de patrouille maritime P-8A et du personnel de déminage, un responsable du ministère américain de la Défense a renvoyé toute réponse concernant un éventuel déploiement à Séoul.

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