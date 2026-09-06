CGRI : tout mouvement suspect sera visé ; une réponse a été donnée à l’agression américaine

Selon l’agence de presse Abna, le commandant de la marine du CGRI a souligné dans un communiqué : « Ne vous laissez pas tromper par l’Amérique ; tout mouvement suspect sera visé », et a averti que l’agression de l’armée terroriste américaine sous la forme de l’attaque contre trois pétroliers appartenant à la République islamique d’Iran recevra une réponse.
6 septembre 2026 - 11:29
Code d'info: 1862117
Source: ABNA
Le commandant de la marine du CGRI a averti, dans un communiqué, tous les navires présents dans le Golfe Persique et à proximité du détroit d’Ormuz que tout mouvement suspect sera visé.
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