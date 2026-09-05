Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les hauts responsables de la marine américaine ont averti que le maintien d’un tel niveau d’opérations n’était pas soutenable. Daryl Caudle, chef des opérations navales américaines, a indiqué qu’environ un quart seulement des destroyers américains étaient actuellement disponibles pour un déploiement. La poursuite du blocus des ports iraniens et les efforts visant à maintenir ouvert le détroit d’Ormuz exercent une forte pression sur les capacités opérationnelles de la flotte et aggravent les difficultés liées à l’entretien et à la réparation des navires.

Cette situation suscite également des inquiétudes quant à la capacité des États-Unis à faire face à d’autres menaces, notamment dans la région du Pacifique et face à la Chine. Selon des rapports, des commandants militaires auraient averti, lors d’évaluations internes, Pete Hegseth, secrétaire américain à la Guerre, que la poursuite d’opérations de grande ampleur contre l’Iran pourrait réduire la capacité de l’armée américaine à répondre à d’autres menaces.

Dans le même temps, le Pentagone est confronté à une instabilité croissante au sein de ses hautes instances dirigeantes. Ces derniers mois, Hegseth a vu plusieurs hauts responsables quitter leurs fonctions, dont le secrétaire à l’Armée, tandis qu’un grand nombre de généraux et d’officiers supérieurs ont été limogés ou contraints de démissionner. Ces changements interviennent alors que l’armée américaine est engagée dans une opération militaire prolongée au Moyen-Orient.

Des conséquences pour les civils

La guerre contre l’Iran a également eu des conséquences pour les populations civiles. Le vice-président américain J.D. Vance a annoncé l’ouverture d’une enquête sur une attaque meurtrière visant une cérémonie de mariage dans le sud de l’Iran. Selon les premières informations, cette attaque aurait été menée à l’aide d’une bombe guidée américaine. Des responsables américains ont affirmé que la cible était une installation de communication à usage militaire et civil et que l’armée cherchait à déterminer si des munitions américaines avaient atteint le lieu où se déroulait la cérémonie.

Enfin, le rapport du Telegraph avertit que la poursuite de la guerre sans date précise de fin des opérations et sans allocation d’un budget d’urgence pourrait accentuer davantage la pression sur la marine américaine. L’allongement des missions, les retards dans les réparations et la diminution du nombre de navires prêts à être déployés figurent parmi les conséquences susceptibles d’affecter la capacité militaire américaine à faire face à d’autres crises dans différentes régions du monde.

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