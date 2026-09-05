Union européenne : Nous coopérerons avec les États-Unis et nos partenaires pour faire pression sur l’Iran

Selon l’agence de presse ABNA citant Al Jazeera, l’Union européenne a annoncé qu’elle coopérerait avec les États-Unis et ses partenaires du G7 pour faire pression sur l’Iran.

Selon ce rapport, l’Union européenne, qui n’a jamais respecté de manière indépendante ses engagements dans le cadre de l’accord nucléaire avec l’Iran, a affirmé qu’elle entreprendrait cette action dans le but de réduire les tensions et de renforcer la stabilité !

Cette prise de position de l’Union européenne intervient alors que le secrétaire au Trésor américain a affirmé il y a quelques jours que l’Union européenne avait officiellement rejoint la campagne dite de « l’isolement économique de l’Iran » et que cette mesure envoyait un message clair à l’Iran.

Scott Bessent a affirmé que les États-Unis, aux côtés de leurs alliés, s’opposent à ce que l’Iran utilise le système financier mondial pour financer son programme nucléaire et d’armement, ainsi que les forces qui lui sont liées dans la région.