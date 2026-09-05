Plusieurs pétroliers transportant 7 millions de barils de pétrole se préparent à traverser le détroit d’Ormuz

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, la société de suivi des pétroliers « TankerTrackers » a annoncé que plusieurs pétroliers transportant 7 millions de barils de pétrole et de gaz sont prêts à traverser le détroit d’Ormuz sous escorte et accompagnement des États-Unis.
Ce centre a également affirmé avoir observé hier 17 opérations de transfert de pétrole et de gaz entre navires dans le golfe d’Oman, représentant au total environ 24 millions de barils de pétrole.
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