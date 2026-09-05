Visite de journalistes étrangers sur le lieu du crime – l’attaque américaine contre un mariage à Kuhestak

Selon l’agence de presse ABNA, Mokhtar Rahimi, responsable par intérim du Bassij des médias de Sirik, a déclaré en marge de cette visite : Un groupe de journalistes et de représentants des médias internationaux, notamment des correspondants de Russia Today, Reuters, Al-Mayadeen (Liban), Al-Ghadir, Al-Ahd (Bagdad) et Sputnik (Russie), étaient présents lors de cette visite. Ils se sont entretenus avec les habitants locaux et les familles touchées, et ont documenté l’ampleur de cette attaque inhumaine qui a causé la mort de 5 personnes (dont un garçon de 4 ans, un jeune de 16 ans et 3 femmes) et blessé plus de 70 citoyens innocents.

Rahimi a déclaré : Selon des témoins oculaires, mercredi soir à 20 heures, les forces américaines, sans aucune justification et dans le silence médiatique, ont attaqué la foule rassemblée lors de la cérémonie de mariage. Cet acte a suscité une large condamnation de l’opinion publique et des autorités locales.

Rahimi a souligné : La présence de journalistes étrangers dans cette région, organisée en coordination avec les autorités provinciales, a offert l’opportunité de refléter les réalités de ce crime au niveau international et de révéler la nature agressive des forces américaines dans la région.

Il convient de noter que le port de Kuhestak est situé dans le district de Sirik, au sud-est de la province de Hormozgan. La récente attaque contre la population sans défense de cette région a une fois de plus révélé au monde le véritable visage des prétentions américaines en matière de droits de l’homme.