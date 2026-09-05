Ejei : L’Amérique est aujourd’hui embourbée dans le marécage de « l’attaque contre l’Iran »

Selon l’agence de presse ABNA, Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Mohseni-Ejei, chef du pouvoir judiciaire de la République islamique d’Iran, dans le cadre de son déplacement à Delhi (Inde) pour participer au sommet des BRICS, a rencontré « Sanjiv Khan », le plus haut responsable judiciaire du pays hôte.

Lors de cette rencontre, le chef du pouvoir judiciaire, après avoir remercié l’Inde pour son accueil digne envers les responsables judiciaires des pays membres des BRICS, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants au peuple indien et à ses savants qui, lors des cérémonies en hommage à notre imam martyr Khamenei (que son âme pure soit sanctifiée), ont fait preuve d’une présence véritablement chaleureuse et éclairée, et ont montré au monde leur attachement à la liberté. »

Le chef de la justice a ensuite évoqué le passé anti-impérialiste du peuple iranien et a dit : « Au cours des dix-huit derniers mois, le monde impérialiste, dirigé par les États-Unis, a mené deux agressions cruelles et barbares contre le peuple iranien. Dans ces deux guerres imposées, nous avons triomphé avec honneur face à l’agresseur, et aujourd’hui encore nous persistons sur notre voie anti-impérialiste et ne nous soumettrons jamais aux impérialistes, et en premier lieu aux États-Unis. »

Le chef de la justice a souligné : « L’Amérique n’a tiré aucun profit de son agression contre l’Iran et se trouve désormais embourbée ; en revanche, l’unité et la cohésion nationale des Iraniens se sont renforcées, et le peuple iranien est sorti victorieux de l’épreuve de la guerre imposée. »

Lors de cette même rencontre, « Sanjiv Khan », le plus haut responsable judiciaire de la République indienne, a évoqué les relations étendues et chaleureuses entre l’Inde et l’Iran ces dernières années, et a appelé à un développement accru des relations et des mémorandums de coopération entre les deux pays.

Évoquant les événements et guerres récents en Iran, il a déclaré : « Nous exprimons nos condoléances aux familles des martyrs iraniens dans les guerres récentes. »

Le plus haut responsable judiciaire indien a également souligné : « Nous attendons avec impatience l’approfondissement des relations, des échanges et de la coopération avec l’Iran, et nous accueillons cela très favorablement. »