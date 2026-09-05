Ne laissez pas transformer vos enfants en mercenaires de leur guerre illégale.

Selon l’agence de presse ABNA, Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit sur son compte dans l’un des réseaux sociaux, en référence à un article publié dans l’un des médias israéliens dans lequel il est proposé d’utiliser des étudiants endettés auprès du système bancaire pour les enrôler en vue de poursuivre la guerre contre l’Iran : « Américains, posez-vous une seule question : pourquoi devrait-on promettre à vos fils et à vos filles un effacement de leurs dettes bancaires en échange de leur participation à une guerre où ils seront tués, une guerre qu’Israël veut prolonger et élargir ? »

Il a ajouté : « The Jerusalem Post » a ouvertement discuté exactement de cette initiative : utiliser l’endettement lié aux prêts étudiants et aux cartes de crédit pour recruter parmi les Américains endettés et les envoyer au front de la guerre contre l’Iran ! Cela signifie la guerre des autres en utilisant vos vies et vos impôts comme instruments !

Baghaï a souligné : Ne vous laissez pas transformer en fantassins du front de guerre et en payeurs de sa facture ; cette guerre qui n’a jamais été votre choix. Ne laissez pas vos enfants devenir les mercenaires de leur guerre illégale.