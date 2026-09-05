À Téhéran, mise en garde contre toute intervention sud-coréenne dans le détroit d’Ormuz

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Un haut responsable sécuritaire et politique iranien a mis en garde la Corée du Sud contre toute soumission aux pressions de Washington visant à obtenir sa coopération dans des actions illégales de l’armée américaine.

Dans un entretien accordé à la chaîne d’information Al Mayadeen, ce responsable a appelé Séoul à ne pas sacrifier ses intérêts et sa crédibilité internationale aux politiques agressives et déstabilisatrices des États-Unis.

Il a rappelé que la principale origine de l’insécurité dans le détroit d’Ormuz était liée aux agressions des États-Unis et du régime sioniste, soulignant que Séoul ne devait pas perdre de vue cette réalité.

Le responsable iranien a également déclaré clairement que Téhéran considérerait toute intervention de la Corée du Sud contre l’Iran dans le détroit d’Ormuz comme un cas manifeste de participation militaire directe à l’agression et à la guerre contre le territoire iranien.

Il a affirmé que Téhéran ne ferait en aucun cas preuve de complaisance face à toute forme de complicité dans les crimes commis contre le peuple iranien et ses droits.

Il a également souligné que tant que les interventions illégales des États-Unis, le blocus hostile et la guerre économique contre l’Iran se poursuivraient, les conditions nécessaires à l’instauration de la stabilité et de la sécurité dans la région ne pourraient être réunies.

Les préparatifs sud-coréens pour un éventuel déploiement dans le détroit d’Ormuz

Auparavant, il avait été annoncé qu’à la suite de l’intensification des pressions exercées par le gouvernement américain sur ses alliés asiatiques afin de les inciter à participer au dossier de la guerre contre l’Iran, la Corée du Sud avait commencé à prendre des dispositions préliminaires en vue de l’envoi d’un navire de soutien et de forces militaires dans le détroit d’Ormuz.

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