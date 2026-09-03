Réduire la mission de l’ONU à la prévention d’une guerre entre superpuissances est dangereux

Selon l’agence de presse ABNA, Esmaïl Baghaee, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, sur son compte dans l’un des réseaux sociaux, en référence aux déclarations du Secrétaire général de l’ONU concernant le fonctionnement de cette organisation, qui, selon lui, a été couronné de succès dans le domaine de la « prévention de l’éclatement d’une guerre entre superpuissances », a écrit : « Dag Hammarskjöld avait averti jadis que l’ONU ne devait pas être réduite à une machine à conférences statique au service de la diplomatie des grandes puissances, mais qu’elle devait être un instrument dynamique pour la protection de la sécurité des petits pays. Il a consacré toute sa période de responsabilité à la promotion de cette conviction. »

Il a ajouté : « Mais aujourd’hui, le Secrétaire général de l’ONU a apparemment réduit la mission de l’organisation à quelque chose comme la "prévention d’une guerre entre superpuissances". Cette lecture minimaliste est à la fois trompeuse et dangereuse. Une telle interprétation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte rend la grande majorité des membres de l’ONU sans pertinence, justifie pratiquement toute guerre, vide de sens les principes et objectifs fondamentaux de la Charte et, pire encore, blanchit les crimes commis par les soi-disant "superpuissances" lorsqu’elles agressent les autres. »

Baghaee a souligné : « Selon ce critère, les guerres et les crimes perpétrés en Corée, au Vietnam, au Congo, en Irak, en Afghanistan, au Yémen, au Soudan et à Gaza sont tous considérés comme des succès, car ils n’ont pas eu lieu entre superpuissances. »

Enfin, il a indiqué : « Est-ce là un message digne de la part d’un Secrétaire général à la veille de la fin de son mandat ? »