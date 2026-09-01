À Kaboul, les étudiants de Khatam al-Nabiyyin réclament la réouverture immédiate de la mosquée et de l’école

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon des sources proches du centre, Mawlavi Danishyar, membre de la « commission technique » du ministère de la Justice des Taliban, s’est rendu à l’école Khatam al-Nabiyyin sur instruction de ce ministère et a de nouveau soulevé la question de l’évacuation de ce centre religieux et éducatif.

Sa présence a suscité les protestations des étudiants, dont plusieurs ont directement exposé leurs difficultés au représentant du ministère de la Justice.

Les étudiants lui ont notamment déclaré : « Ne sommes-nous pas les enfants de cette terre et de ce pays ? Quel est notre crime pour que vous ayez fermé les portes de notre mosquée et de notre école religieuse et que, depuis près de deux mois, nous soyons obligés d’étudier en plein air sous un soleil brûlant ? »

Ils ont également demandé : « Est-ce que l’enseignement et l’apprentissage sont un crime pour que vous ayez fermé les portes de notre école et de notre bibliothèque ? Est-ce que prier dans une mosquée est interdit pour que vous ayez fermé les portes de la mosquée Khatam al-Nabiyyin (PSL) ? Les chiites n’ont-ils pas le droit d’avoir leurs propres écoles et mosquées ? »

Les étudiants ont demandé à Mawlavi Danishyar de transmettre leurs protestations ainsi que leur demande de réouverture de l’école au ministre de la Justice des Taliban.

Près de deux mois depuis la fermeture de l’école

Le ministère de la Justice des Taliban a fermé, le 25 juin 2026, les principales parties de l’école religieuse Khatam al-Nabiyyin (PSL). À l’époque, le conseil d’administration du centre avait annoncé que la mosquée, la Hosseiniyeh, la bibliothèque ainsi que les écoles religieuses pour hommes et femmes avaient été scellées.

Cette décision est intervenue dans les jours précédant Achoura et peu après la suspension des activités de la chaîne de télévision Tamaddon, l’une des importantes institutions chiites d’Afghanistan. Elle a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté chiite du pays.

Le Conseil des oulémas chiites d’Afghanistan avait également exprimé, à cette occasion, son inquiétude face à la fermeture de l’école Khatam al-Nabiyyin, aux restrictions imposées aux symboles du mois de Muharram et à l’arrestation de plusieurs responsables de mosquées et de Hosseiniyeh chiites, appelant à la réouverture du centre.

Un différend sur la propriété et le statut juridique du centre

Le ministère de la Justice des Taliban avait auparavant affirmé que l’école Khatam al-Nabiyyin, l’Université Khatam al-Nabiyyin et la chaîne Tamaddon étaient liées à un parti politique et qu’une partie du complexe avait été construite sur des terres appartenant à l’État.

Les responsables de ces institutions ont rejeté ces accusations. Lors de la fermeture du complexe, le conseil d’administration de l’école avait déclaré que le dossier faisant l’objet du différend était toujours examiné par un tribunal spécial et qu’aucune décision judiciaire définitive et contraignante n’avait encore été rendue au moment de la mise sous scellés du centre.

Des sources proches du complexe Khatam al-Nabiyyin ont également affirmé que le terrain avait été attribué, sous le précédent gouvernement, à la création d’un complexe d’utilité publique et que des documents légaux étaient disponibles à cet égard. Elles ont également rejeté toute affiliation de l’école au parti Harakat-e Islami.

Une situation toujours incertaine pour l’un des principaux centres religieux chiites

L’école religieuse Khatam al-Nabiyyin (PSL) est l’un des centres religieux et scientifiques chiites les plus connus de Kaboul. Elle comprend notamment une école religieuse, une mosquée, une Hosseiniyeh et une bibliothèque.

Près de deux mois après la fermeture des principales parties du complexe, les cours n’ont toujours pas repris dans des conditions normales, selon les étudiants. Certains d’entre eux sont contraints de poursuivre leurs études en plein air.

Au moment de la rédaction de cette dépêche, le ministère de la Justice des Taliban n’avait pas publié de nouvelle déclaration publique concernant la demande des étudiants de rouvrir l’école ni sur les résultats de la visite de Mawlavi Danishyar.

Les protestations des étudiants soulèvent une nouvelle fois des interrogations sur la situation des droits religieux et éducatifs des chiites en Afghanistan. Si les Taliban affirment garantir les droits religieux de tous les citoyens afghans, la fermeture prolongée de l’un des principaux centres éducatifs et religieux chiites du pays continue de susciter des préoccupations.

Fin/229