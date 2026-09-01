Le raisonnement coranique de l’Imam Khomeini (Paix à son âme) face à la guerre imposée

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L’Imam Khomeini (Paix à son âme) a expliqué la position de la République islamique d’Iran face à la guerre non pas sur la base de considérations politiques, mais en s’appuyant sur le verset 9 de la sourate Al-Hujurat. Selon cette logique coranique, lorsque deux groupes de croyants s’affrontent et que l’un d’eux commet une agression contre l’autre, les autres musulmans ont le devoir de soutenir le groupe opprimé et de s’opposer au groupe agresseur.