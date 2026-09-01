Araghchi : L'Amérique doit revenir à ses engagements et au mémorandum d'Islamabad

Selon l'agence de presse ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a déclaré après la première journée du sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai au Kirghizistan : Toutes les rencontres et entretiens ont été entièrement professionnels et exempts des formalités habituelles, et l'on a notamment discuté des thèmes et domaines existants pour une coopération dans le secteur économique et d'autres domaines.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a ajouté : La question des attaques agressives de l'Amérique et de leurs conséquences a également été soulevée. Nous avons souligné que le peuple iranien continuera à défendre ses droits, et ce sujet a été mis en avant lors de toutes les rencontres.

Araghchi a poursuivi : L'un des sujets abordés lors de toutes les rencontres était le mémorandum d'Islamabad – un mémorandum signé par les présidents des deux pays, que l'Amérique a violé.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a insisté : L'Amérique doit revenir à ses engagements et respecter les dispositions du mémorandum d'entente ; après cela, nous pourrons sortir de cette situation, car tous les pays sont préoccupés par la nécessité de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible.

Il a déclaré : Nous avons expliqué que la solution est parfaitement claire et nette ; l'Amérique doit revenir à ses engagements et à l'accord même que son président a signé. Dans ce cas, tout peut s'orienter dans la bonne direction.