Pezeshkian : La sécurité de la région dépend de la lutte contre les approches fondées sur la force

Selon l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, Président de la République islamique d'Iran, dans son discours lors du vingt-sixième sommet des chefs d'État membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, après avoir exposé les défis majeurs en matière de sécurité et d'économie dans la région, a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les pays membres pour consolider la stabilité et dessiner un avenir commun.

Le Président de la République islamique d'Iran, évoquant l'expérience de plus de deux décennies d'activité de l'Organisation de coopération de Shanghai, a indiqué que la construction de la confiance, le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la coopération entre les gouvernements sont des conditions préalables à l'obtention d'une sécurité durable.

Pezeshkian, en évoquant des menaces telles que le terrorisme, l'extrémisme violent, le trafic de stupéfiants, la criminalité transnationale organisée et la cybercriminalité, a également cité l'intensification de la concurrence géopolitique, les politiques unilatérales et le recours à la force et à la puissance militaire comme d'autres facteurs de préoccupation pour les pays de la région et les économies émergentes.

Le Président de la République islamique d'Iran a également, en référence aux récents événements en Asie occidentale et aux attaques des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran, qualifié ces actes d'agression contre les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, et tout en décrivant le déroulement de la guerre et les développements ultérieurs, a réaffirmé la position de l'Iran concernant les engagements énoncés dans le mémorandum d'accord d'Islamabad.

Dans une autre partie de son discours, Pezeshkian a considéré la sécurité et le développement comme deux concepts étroitement liés et indissociables, et a souligné la nécessité pour l'Organisation de coopération de Shanghai d'accorder une attention simultanée aux dimensions sécuritaire et économique.

Le Président de la République islamique d'Iran a énuméré le développement du commerce intra-organisationnel, la facilitation des procédures douanières, le développement des corridors de transport, la connexion des ports et des centres logistiques, l'augmentation des capacités de transit et le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement comme des axes majeurs de la coopération économique entre les membres.

Pezeshkian a également proposé trois initiatives dans le domaine de la coopération économique, à savoir l'approfondissement de la coopération financière et bancaire et la création d'une « Banque de l'Organisation de coopération de Shanghai », la création d'une union d'assurance à l'exportation et d'investissement, et la formation d'un « Consortium énergétique de l'Organisation de coopération de Shanghai », et dans le domaine sécuritaire, il a avancé l'idée de créer un Centre stratégique d'études de sécurité de cette organisation pour identifier les menaces émergentes et renforcer la stabilité régionale.