Joseph Aoun : La stabilité du Liban est essentielle pour la stabilité de la région et de l'Europe

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Akhbar, Joseph Aoun, président du Liban, lors d'une rencontre avec son homologue grec à Athènes, a averti que toute agitation dans son pays aurait des conséquences négatives et étendues pour la stabilité de la région et du continent européen.

Joseph Aoun, évoquant la nécessité de sortir le Liban des crises successives, a déclaré que le moment était venu pour que le Liban retrouve le calme, et que les accords internationaux soient mis en œuvre sans interprétation arbitraire de part et d'autre.

Le président libanais, insistant sur le fait que son pays et son peuple sont lassés de la guerre et des destructions, a précisé : L'objectif des négociations avec Israël est de « mettre fin à l'état d'hostilité », et la solution finale ne passe que par la voie diplomatique, non par la guerre.

Aoun, après sa rencontre avec son homologue grec Konstantinos Tasoulas à Athènes, a déclaré : Le Liban est parvenu à un « accord-cadre » sous l'égide et la médiation des États-Unis, et les deux parties doivent le mettre en œuvre pleinement et sans traitement sélectif.

Il a demandé à la Grèce une aide maximale pour garantir la mise en œuvre de cet accord et a souligné : Le moment est venu pour que le Liban retrouve le calme et la stabilité, car nous sommes déterminés à mettre fin à l'état d'hostilité et nous croyons que la résolution de cette crise se fera par la diplomatie et non par la guerre.

Le président libanais, indiquant que la stabilité de son pays est une condition nécessaire à la stabilité dans la région et en Europe, a averti : Toute tension et agitation au Liban aura des conséquences négatives étendues.