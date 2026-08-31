Nabih Berry : Quel a été le résultat des 7 rounds de négociations avec l’ennemi israélien ?

Selon l’agence de presse ABNA citant An-Nashra, Nabih Berry, président du Parlement libanais, à l’occasion du 48e anniversaire de la disparition de l’imam Moussa Sadr et de ses compagnons, a sévèrement critiqué les actions du régime sioniste dans le sud du Liban, déclarant que ce régime, en détruisant villages, localités et villes libanaises, cherche à effacer la mémoire historique de ce pays.

Il a souligné : Les habitants du sud du Liban n’ont jamais été belliqueux, mais ils sont victimes de l’agression israélienne depuis 1948 jusqu’à aujourd’hui.

Nabih Berry a dit : Nous avons mis en garde contre un dialogue direct avec l’ennemi israélien sous les tirs. Sept rounds de négociations ont eu lieu ; quel en a été le résultat ? Seule la superficie occupée a augmenté, la destruction s’est accrue et le nombre de martyrs a grimpé.

Berry a ajouté : La patrie appartient aux résistants et aux familles dont Israël a rayé les noms des registres d’état civil, et il n’y a pas de place pour le marchandage dans cette affaire.

Le président du Parlement libanais a ajouté que l’objectif du régime sioniste n’est ni le Hezbollah ni le mouvement Amal, mais d’attiser la discorde à l’intérieur du Liban, et que ce pays, en préservant son unité, se dresse à l’opposé du racisme israélien.

Il a souligné la situation délicate et les dangers existants, et a déclaré : Personne n’a le droit de prendre des décisions concernant les accords sous quelque prétexte que ce soit.

Berry a également qualifié la paix intérieure et l’armée libanaise de deux lignes rouges.

Il a insisté sur le fait que le sud du Liban relève de la responsabilité de l’État, et que Beyrouth n’acceptera en aucun cas que cette région soit transformée en zone tampon ou en ceinture de sécurité.