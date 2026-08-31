Un drone MQ9 détruit à l'est du détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse ABNA, les Gardiens de la Révolution islamique ont indiqué dans un communiqué : il y a quelques instants, un drone MQ9 a été intercepté et détruit par le feu du nouveau système avancé de défense aérienne des Forces aérospatiales des Gardiens, placé sous le contrôle du réseau unifié de défense aérienne du pays.