Pezeshkian : La coopération des pays de la région est la voie vers une paix et une stabilité durables

Selon l’agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d’Iran, et Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai au Kirghizistan, se sont rencontrés et ont échangé leurs points de vue sur la dernière situation des relations bilatérales et les voies de développement et d’approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Pezeshkian, lors de cette rencontre, tout en remerciant pour les positions positives et la coopération de l’Azerbaïdjan durant la guerre du Ramadan avec la République islamique d’Iran, a déclaré : Les positions bienveillantes et les approches constructives des pays de la région dans des conditions difficiles montrent l’importance de la solidarité et de la coopération entre les peuples de la région.

Le président, insistant sur la disponibilité de l’Iran à développer la coopération avec l’Azerbaïdjan dans divers domaines économiques et commerciaux, a jugé les capacités existantes entre les deux pays comme vastes et considérables, et a souligné la nécessité d’exploiter ces capacités dans l’intérêt mutuel des deux peuples.

Pezeshkian a également évoqué les tentatives des ennemis pour exercer des pressions, des sanctions et un blocus économique contre l’Iran, et a affirmé : Le peuple iranien, s’appuyant sur les capacités internes et soutenant la coopération régionale, résistera aux pressions extérieures et aux politiques imposées, et ne permettra pas que la volonté des peuples soit influencée par les pressions des grandes puissances.

Le président a ensuite exposé la vision de l’Iran sur la nécessité de la coopération des pays de la région pour l’établissement et la consolidation de la paix et de la stabilité, et a déclaré : La sécurité et la stabilité durables dans la région sont réalisables par la coopération et le dialogue entre les pays de la région, en s’appuyant sur les capacités locales et régionales, et l’Iran accueille favorablement l’élargissement de la coopération régionale dans cette voie.

Ilham Aliyev, président de l’Azerbaïdjan, a également lors de cette rencontre, tout en exposant les positions de l’Azerbaïdjan en faveur du soutien et de la solidarité avec le peuple iranien, souligné l’importance du renforcement des relations amicales entre les deux pays.

Le président azerbaïdjanais, insistant sur la nécessité de préserver et de consolider l’amitié et la coopération entre les deux États et les deux peuples d’Iran et d’Azerbaïdjan, a déclaré : L’Azerbaïdjan a toujours accordé une valeur et une importance particulières aux relations avec l’Iran et poursuit le développement des relations entre les deux pays dans l’intérêt commun des deux peuples.

Aliyev a également annoncé la disponibilité de l’Azerbaïdjan à promouvoir et étendre la coopération bilatérale dans divers domaines commerciaux et économiques, et a souligné la nécessité d’utiliser les capacités existantes et de créer de nouvelles bases pour le développement des interactions entre Téhéran et Bakou.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont insisté sur la poursuite des consultations et des dialogues constructifs, le renforcement de la coopération bilatérale et l’exploitation des capacités existantes pour élargir les relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan.