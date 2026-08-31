Manifestation de musulmans et d’activistes à New York contre les politiques anti-musulmanes du RSS

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors de son intervention, Safa Ahmed a souligné la présence historique des musulmans en Inde, affirmant que l’islam y est présent depuis près de 1 400 ans.

Il a déclaré que les musulmans représentent environ 14 % de la population indienne, tout en soulignant leur influence dans différents aspects de la société, notamment la langue, la cuisine, les vêtements, la musique et le patrimoine architectural du pays.

Ahmed a insisté sur le fait que l’identité de l’Inde ne pouvait être définie par l’exclusion des musulmans. Il a notamment dénoncé les revendications en faveur d’un « Hindu Rashtra », les rassemblements devant les mosquées ainsi que l’utilisation de bulldozers pour démolir des habitations musulmanes.

Le responsable de l’IAMC a également évoqué le rôle de certains dirigeants idéologiques du RSS durant la période coloniale et a affirmé que les musulmans indiens avaient choisi de vivre comme une minorité au sein de la plus grande démocratie du monde.

Cette manifestation intervient alors que des rapports internationaux font état d’une augmentation des violences communautaires, de la destruction de propriétés appartenant à des musulmans au moyen de bulldozers et d’une intensification des tensions religieuses en Inde. Ces politiques sont notamment associées au RSS et au Bharatiya Janata Party (BJP), parti au pouvoir en Inde.

Le Conseil des musulmans indiens et américains a indiqué que les manifestants de New York cherchaient également à attirer l’attention de la communauté internationale et des responsables américains sur les conséquences potentielles de la propagation de l’idéologie extrémiste indienne au sein de la diaspora.

Selon cette organisation, la présence sur la scène internationale de personnalités controversées liées à ce courant pourrait avoir des conséquences importantes sur la paix, la stabilité et les droits des minorités.

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