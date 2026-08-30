Selon l'agence Abna citant Reuters, depuis le début de la guerre américaine contre l'Iran (agression américano-sioniste contre Téhéran) il y a six mois, Courtney Sanders aide les familles des militaires américains à combler le vide laissé par leurs proches (militaires terroristes américains dans l'armée américaine).

Reuters a ajouté dans ce rapport que la coordination pour emmener ou ramener les enfants de l'école, la compensation des pertes de revenus, ainsi que l'anxiété constante due à la séparation, font partie de ces défis. Sanders dit : « On a l'impression de vivre dans un état d'inquiétude permanent. »

Elle dirige la branche régionale de Chicago de l'organisation « Blue Star Families » – la plus grande organisation à but non lucratif de soutien aux familles de militaires aux États-Unis. Au cours des six derniers mois, les militaires américains ont été en mission dans diverses régions à l'étranger, y compris au Moyen-Orient (Asie occidentale). Les États-Unis ont déployé plus de 50 000 militaires dans l'ensemble de cette région et ont envoyé des milliers de marines et de marins supplémentaires pour soutenir les opérations de combat.

Ce rapport ajoute qu'au cours de ces affrontements, 18 militaires américains ont été tués et plus de 750 blessés. Sanders déclare que les familles des militaires ont connu des « hauts et des bas émotionnels intenses » tout au long de cette guerre, marquée par des combats sporadiques, une diplomatie allers-retours et des négociations de paix infructueuses. « Au moment même où vous pensez pouvoir reprendre votre souffle, un coup dur et soudain (de la part de l'Iran) vous frappe à nouveau. » Ces pressions sont connues des épouses, des enfants, des mères et des pères des militaires américains ; mais les proches de ces militaires ont déclaré à Reuters que le caractère soudain du conflit avec l'Iran et son évolution fluctuante ont exacerbé ces pressions. Certaines familles de militaires sont également confrontées à des difficultés financières.