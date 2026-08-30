Le fils de Trump confiné chez lui après des menaces d'assassinat

Selon l'agence Abna citant le New York Post, Barron Trump, fils du président américain Donald Trump, alors qu'il entre dans la troisième décennie de sa vie, vit dans un environnement hautement sécurisé et loin des regards du public – une situation qui semble être une réaction au climat de violence politique, y compris plusieurs tentatives présumées d'assassinat contre son père.

Une figure expérimentée et proche de l'entourage de Trump a déclaré au New York Post à propos de Barron, qui vient de terminer sa deuxième année d'études à l'Université de New York et a passé une grande partie de l'été avec sa mère, Melania Trump, au club de golf « Trump National » à Bedminster, dans le New Jersey : « Il ne sort pas. »

Une autre source a affirmé : « Ce jeune homme est devenu très renfermé. »

Le New York Post a également affirmé que, bien que Donald Trump ait survécu à au moins trois tentatives d'assassinat depuis juillet 2024, son plus jeune fils n'est pas non plus à l'abri des ennemis.