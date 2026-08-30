Le ministre sioniste menace à nouveau la création d'un État palestinien indépendant

Selon l'agence Abna citant l'agence de presse palestinienne « Sama », Bezalel Smotrich, ministre des Finances du régime sioniste, a écrit à propos du projet de colonisation dans la zone E1 : « Je suis fier d'être le ministre qui fait avancer la construction dans cette zone et qui anéantit la solution à deux États. »

Smotrich a ajouté dans ses déclarations : « Tant que je serai ministre au sein du cabinet israélien, aucun État palestinien ne sera créé en Cisjordanie. »

Le plan dit « E1 », approuvé l'année dernière par le régime sioniste, isolera encore davantage la majeure partie des zones palestiniennes de Jérusalem-Est, occupées et annexées par ce régime, du reste de la Cisjordanie.