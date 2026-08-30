  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Le ministre sioniste menace à nouveau la création d'un État palestinien indépendant

30 août 2026 - 18:20
Code d'info: 1859213
Source: ABNA
Le ministre sioniste menace à nouveau la création d'un État palestinien indépendant

Le ministre des Finances du régime sioniste, évoquant le projet de colonisation dans la zone E1 en Cisjordanie, a affirmé que tant qu'il serait au sein du cabinet israélien, il n'autoriserait pas la création d'un État palestinien indépendant.

Selon l'agence Abna citant l'agence de presse palestinienne « Sama », Bezalel Smotrich, ministre des Finances du régime sioniste, a écrit à propos du projet de colonisation dans la zone E1 : « Je suis fier d'être le ministre qui fait avancer la construction dans cette zone et qui anéantit la solution à deux États. »

Smotrich a ajouté dans ses déclarations : « Tant que je serai ministre au sein du cabinet israélien, aucun État palestinien ne sera créé en Cisjordanie. »

Le plan dit « E1 », approuvé l'année dernière par le régime sioniste, isolera encore davantage la majeure partie des zones palestiniennes de Jérusalem-Est, occupées et annexées par ce régime, du reste de la Cisjordanie.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha