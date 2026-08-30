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Cinq Palestiniens tombés en martyrs à Gaza au cours des 24 dernières heures

30 août 2026 - 18:19
Code d'info: 1859210
Source: ABNA
Cinq Palestiniens tombés en martyrs à Gaza au cours des 24 dernières heures

Les attaques du régime sioniste ont fait 5 martyrs à Gaza au cours des dernières 24 heures.

Selon l'agence Abna citant Al Jazeera, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé qu'au cours des 24 dernières heures, cinq personnes dans la bande de Gaza avaient succombé à des attaques du régime sioniste.

Le ministère a également souligné que depuis la trêve d'octobre 2025, 1318 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes.

Israël, qui avec le soutien des États-Unis a lancé sa guerre contre la bande de Gaza en octobre 2023, a fait plus de 73 000 martyrs palestiniens et blessé plus de 174 000 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants.

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