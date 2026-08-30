Le réseau Naba a écrit que, alors que l’Arabie saoudite se présente aujourd’hui comme un pays ouvert qui lutte contre l’extrémisme et cherche à redéfinir son discours religieux, les activités de ses institutions religieuses à l’étranger témoignent de la poursuite de certains anciens instruments d’influence, notamment en Afrique.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :

Au Nigeria, le ministère saoudien des Affaires islamiques a organisé à Lagos, la capitale du pays, une session scientifique destinée à quelque 150 étudiants et chercheurs en sciences religieuses. Cette session était consacrée à l’explication de l’ouvrage « Matn al-Aqida al-Wasitiyya » d’Ibn Taymiyya. Riyad affirme que ce programme vise à promouvoir la modération, mais, dans les faits, il contribue à l’augmentation de l’extrémisme.

Depuis plusieurs décennies, l’influence de l’Arabie saoudite est liée au financement de mosquées, d’écoles et de centres religieux, ainsi qu’à l’octroi de bourses d’études dans plusieurs pays africains. À cet égard, certaines estimations font état d’environ 100 milliards de dollars consacrés à ces activités au cours de trois décennies.

À titre d’exemple, la stratégie de l’Arabie saoudite a, à une certaine période, consisté à accorder plus de 5 000 bourses universitaires à des musulmans au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, dans le but de renforcer l’extrémisme. L’Arabie saoudite a également créé des dizaines de logements destinés à des chercheurs wahhabites dans des villes et villages d’Afrique de l’Est afin de soutenir l’expansion du wahhabisme.

L’influence saoudienne dans les écoles et les universités ne s’est pas limitée à la construction d’établissements éducatifs. Elle a également porté sur le soutien aux programmes scolaires et aux ouvrages, ainsi que sur l’envoi d’enseignants et de prédicateurs religieux. Cette politique a permis à Riyad d’exercer une influence sur la formation d’une nouvelle génération d’élites religieuses radicales et extrémistes.

Alors que Riyad affirme lutter contre l’idéologie extrémiste, la poursuite de l’exportation d’ouvrages et de la promotion des symboles de l’école wahhabite soulève des interrogations sur la réalité et la profondeur des changements dont l’Arabie saoudite fait état dans ses milieux médiatiques.

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