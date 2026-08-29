Ghalibaf : l’unité islamique, un fondement de la puissance et de la sécurité nationales de l’Iran

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le président du Parlement islamique d’Iran a souligné que la Semaine de l’unité rappelle le message du Prophète Muhammad (PSLF), venu appeler l’humanité à passer de la division au monothéisme, de l’hostilité à la fraternité et de l’ignorance à la connaissance et à la solidarité.

Mohammad-Bagher Ghalibaf a affirmé que les musulmans chiites et sunnites d’Iran partagent deux éléments fondamentaux : leur attachement au Prophète de l’islam (PSLF) et à sa famille, ainsi que leur appartenance commune à l’Iran.

Il a ajouté que la coexistence fraternelle entre les différentes communautés religieuses et ethniques constitue l’une des caractéristiques de l’Iran islamique. Selon lui, l’unité entre chiites et sunnites ne représente pas seulement un slogan lié à une occasion particulière, mais constitue également un élément important de la puissance nationale, de la sécurité et du développement du pays.

Le président du Parlement iranien a également évoqué les évolutions régionales de ces dernières années, estimant que les peuples et les gouvernements musulmans comprennent de plus en plus que les puissances étrangères ne peuvent garantir une sécurité durable dans la région.

Il a estimé qu’une sécurité fondée sur l’intervention de puissances extrarégionales demeure fragile et dépendante, tandis qu’une sécurité reposant sur la volonté des peuples musulmans et la coopération fraternelle entre les pays de la région peut être durable et digne.

Ghalibaf a également évoqué l’émergence de nouvelles coopérations et de nouveaux arrangements régionaux, qu’il considère comme le signe possible d’une nouvelle étape dans laquelle les pays musulmans voisins s’appuieraient davantage sur leurs propres capacités et privilégieraient la coopération à la concurrence.

À l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad (PSLF) et de l’Imam Jaʿfar al-Sadiq (PSL), il a enfin adressé ses félicitations à l’ensemble du peuple iranien, aux musulmans chiites et sunnites d’Iran ainsi qu’à tous les musulmans du monde.

Il a exprimé l’espoir que cette occasion contribue à renforcer la fraternité entre les peuples musulmans et ouvre la voie à une nouvelle ère d’unité, d’indépendance, de sécurité et de dignité dans le monde islamique.

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