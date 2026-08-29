Ouverture du centre islamique « Noor Gardens » à London, au Canada

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La construction du centre islamique « Noor Gardens » aura duré 14 ans. Le projet avait débuté en 2012, après l’acquisition du terrain par l’Association musulmane du Canada.

D’un coût total de 14,3 millions de dollars canadiens, le projet a été entièrement soutenu par des contributions de la population. Nabil Sultan, président du centre et médecin au London Health Sciences Centre, a décrit cette réalisation comme « un rêve devenu réalité ».

Selon lui, des milliers de personnes ont contribué au financement du projet, avec des dons allant de 5 ou 10 dollars à des montants beaucoup plus importants. Il a souligné que cette large participation avait permis d’achever le projet.

La ville de London compte environ 366 000 habitants, dont près de 8,5 % sont musulmans. Les mosquées existantes connaissent des problèmes de capacité pour accueillir l’ensemble des fidèles.

La communauté musulmane de London possède une histoire qui remonte à plusieurs générations. La première mosquée de la ville avait été fondée dans les années 1950. Elle avait été détruite par un incendie en 1961, avant d’être reconstruite trois ans plus tard.

Munir Al-Qasim, imam du Centre islamique du sud-ouest de l’Ontario, qui vit à London depuis 50 ans, a exprimé l’espoir que « Noor Gardens » devienne un espace de réflexion, d’entraide et de dialogue entre des personnes d’origines différentes.

Les responsables du centre prévoient également des journées portes ouvertes, des rencontres interreligieuses et des séances de dialogue afin de renforcer les liens entre musulmans et non-musulmans de la ville.

Nabil Sultan a enfin souligné la vocation sociale du centre en déclarant que ses portes seraient toujours ouvertes aux visiteurs.

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