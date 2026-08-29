Pelosi : Les États-Unis n'ont atteint aucun objectif stratégique dans la guerre contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, dans un post sur X, critiquant l'approche de l'administration Trump dans la guerre contre l'Iran, a écrit : « Cela fait maintenant six mois que la guerre illégale de Trump contre l'Iran a commencé – une erreur catastrophique qui a coûté la vie à 19 soldats et fait plus de 750 blessés. »

Elle a ajouté : « Après six mois et des milliards de dollars dépensés, l'opération “Échec épique” n'a toujours atteint aucun objectif stratégique. »

Dans ce message, Pelosi a utilisé l'expression ironique « Échec épique » pour souligner l'échec de Trump dans cette guerre et l'agression contre l'Iran.

Auparavant, Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat américain, avait également déclaré : « Six mois se sont écoulés depuis que Trump a déclenché une guerre contre l'Iran qui a mis en danger nos forces armées. Six mois se sont écoulés depuis que Trump a attisé une guerre qui a provoqué une hausse astronomique des prix du carburant et déstabilisé le monde. L'administration Trump publie des mensonges flagrants sur son échec dans le dossier iranien, alors que la réalité est que l'Iran, après six mois, contrôle le détroit d'Ormuz. »