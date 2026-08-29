Les États-Unis suspendent l'aide militaire au Kurdistan irakien

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la BBC, des sources informées ont déclaré que le gouvernement de Donald Trump, le président américain, a l'intention de suspendre l'aide militaire à l'un de ses principaux alliés au Moyen-Orient.

Selon ce rapport, le ministère américain de la Guerre a informé, lors de réunions de ses responsables avec des personnalités proches du Kurdistan irakien, que le gouvernement américain n'a pas l'intention de renouveler l'accord en vertu duquel l'aide sécuritaire est fournie aux forces peshmergas.

Le rapport indique que les responsables du Kurdistan irakien craignent que la suspension de ce budget ne crée un vide de pouvoir.

Les analystes estiment que la fin de l'aide sécuritaire aux Peshmergas affaiblira un partenaire de longue date des États-Unis en Irak et enverra un message aux alliés de l'Amérique dans la région, à savoir que Washington n'est pas fiable.

Le mémorandum d'accord entre le ministère américain de la Guerre et le gouvernement du Kurdistan irakien expire le 30 septembre. Cette date coïncide avec le jour où les États-Unis et d'autres pays retireront leurs dernières troupes restantes d'Irak.

La seule base militaire américaine restante en Irak, située à Erbil, le centre du Kurdistan irakien, devrait être fermée le mois prochain après le retrait des forces de la coalition.

Les forces peshmergas, qui comptent environ 180 000 soldats au Kurdistan irakien, ont reçu en 2026, dans le cadre du programme du ministère américain de la Guerre, 61 millions de dollars pour l'achat d'armes et la formation militaire.