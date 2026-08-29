Les regrets de la génération Z américaine d'avoir choisi Trump

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant The Hill, d'après les résultats d'un nouveau sondage de l'institut Navigator, 31 % des membres de la génération Z qui ont voté pour Donald Trump, le président américain, ont déclaré regretter leur vote.

Les résultats de ce sondage soulignent à nouveau la situation défavorable de la popularité de Trump et du Parti républicain. Cela se produit alors que les représentants républicains se préparent pour les élections de mi-mandat de cet automne.

La génération Z était l'une des sources importantes de votes pour Trump lors de l'élection de 2024. Dans ce sondage, une question a également été posée sur le niveau de satisfaction concernant la performance de Trump. La génération Z a affiché le plus faible soutien à Trump, avec seulement 33 % des répondants de ce groupe déclarant approuver fortement ou modérément le travail du président américain.

Les jeunes Américains représentent une part plus importante parmi ceux qui sont insatisfaits de Trump et de la situation économique.

Ce sondage de l'institut Navigator a été réalisé avec la participation de 3000 citoyens américains entre le 4 juin et le 27 juillet.