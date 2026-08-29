La maîtrise des combattants de l’islam sur la voie d’eau stratégique du détroit d’Ormuz est totalement ferme

Selon un rapport de l’agence de presse Abna, la marine des IRGC a déclaré : « Les déclarations des responsables américains concernant l’ouverture du détroit d’Ormuz sont un mensonge flagrant et ne visent qu’à contrôler les prix du pétrole et à dissimuler leurs propres défaites. »

« La maîtrise des combattants de l’islam sur cette voie d’eau stratégique est totalement ferme, et avec toute la puissance et en toute autorité, le détroit d’Ormuz est fermé à tous les navires qui tentent de le traverser sans coordination avec la République islamique d’Iran. Nous assurons au cher, courageux et éveillé peuple de l’Iran islamique que ce processus se poursuivra jusqu’à la fin des méfaits de l’armée terroriste américaine contre notre pays bien-aimé et jusqu’à l’exécution des engagements convenus. »