Araghchi : Les consommateurs américains paient le prix réel de cette situation

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi a écrit en ligne : « Sur la base de nos informations et de nos évaluations du renseignement, des tentatives à grande échelle sont en cours pour manipuler et orienter les marchés de l'énergie. Certains éléments de l'administration américaine, utilisant des médias naïfs et crédules, cherchent à influencer les prix pour en tirer des avantages personnels, tout en maintenant le président américain pris au piège dans une guerre qu'il a perdue. »

Il a déclaré : « Les acteurs alignés sur Israël cherchent également, en fournissant des évaluations optimistes et irréalistes, à promouvoir et à encourager la poursuite de la guerre. »

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : « Les consommateurs américains paient le prix réel de cette situation. »