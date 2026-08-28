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Chuck Schumer : Trump dit des mensonges éhontés sur l’Iran

28 août 2026 - 23:19
Code d'info: 1858320
Source: ABNA
Chuck Schumer : Trump dit des mensonges éhontés sur l’Iran

Le chef de la minorité démocrate au Sénat américain a déclaré : Trump dit des mensonges éhontés sur l’Iran, alors que la réalité est tout autre.

Selon l’agence de presse « Abna » citant « Al-Manar », Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat américain, a déclaré : cela fait six mois que Trump a déclenché une guerre contre l’Iran qui a mis en danger nos forces armées.

Il a ajouté : cela fait six mois que Trump a attisé une guerre qui a provoqué une hausse astronomique des prix du carburant et la déstabilisation du monde.

Schumer a souligné : l’administration Trump publie des mensonges éhontés sur son échec dans le dossier iranien, alors que la réalité est que l’Iran, après six mois, contrôle le détroit d’Ormuz.

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