Selon l’agence de presse « Abna » citant « RIA Novosti », Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, répondant aux déclarations de responsables américains concernant l’imposition de sanctions contre Pékin en raison du commerce avec Téhéran, a déclaré : en ce qui concerne la situation en Iran, nous avons toujours considéré que le dialogue et la négociation sont la seule voie pour résoudre les problèmes.

Il a souligné que la position de la Chine face aux sanctions unilatérales et illégales est constante et claire.

Alexeï Pouchkov, membre du comité de la législation constitutionnelle du Conseil de la Fédération de Russie, a également déclaré à cet égard : les États-Unis menacent constamment les pays ; des menaces qui finiront par se retourner contre ce pays lui-même.

Évoquant l’inefficacité des menaces de Trump concernant la destruction de la civilisation iranienne en cas de non-soumission de ce pays, il a ajouté : le résultat de cette approche est évident et pourrait entraîner une détérioration des relations des États-Unis avec de nombreux pays.

De nombreux experts estiment que les sanctions reviennent comme un boomerang vers les pays qui les imposent, provoquant une hausse des prix et une augmentation du coût de l’énergie et d’autres biens et services dans ces pays.