Bahreïn : l’aggravation de la politique de déchéance collective de nationalité suscite de nouvelles inquiétudes

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Un nouveau rapport publié par l’organisation américaine « Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain » fait état d’une aggravation préoccupante de la politique de déchéance de nationalité à Bahreïn et affirme que les autorités bahreïnies continuent d’utiliser la nationalité comme un instrument de pression et de répression politique.

Selon ce rapport, les autorités bahreïnies ont profité des conditions de guerre dans la région pour élargir la portée d’une politique organisée qui se poursuit depuis 2012. Jusqu’en 2019, la nationalité d’environ 990 citoyens avait été retirée sur la base d’accusations telles que le « terrorisme » et la « rébellion ».

Cette politique s’est ensuite poursuivie sous de nouvelles appellations jugées vagues, notamment « sympathie exprimée sur les réseaux sociaux » et « éloge des attaques ».

Selon le rapport, le 27 avril 2026, les autorités bahreïnies ont annoncé le retrait simultané de la nationalité de 69 citoyens ainsi que de leurs familles, sans procès équitable ni possibilité effective de recours.

Une politique qui touche également les familles et les enfants

L’organisation de défense des droits humains souligne que la politique de déchéance de nationalité à Bahreïn ne se limite plus à la sanction d’individus, mais s’est transformée en une forme de punition collective.

Selon le rapport, des enfants et des familles entières ont ainsi été privés de documents officiels, d’accès à l’éducation, aux soins médicaux et au logement. Cette situation a également contribué à l’apparition de générations de personnes apatrides, à l’intérieur comme à l’extérieur de Bahreïn.

La réduction du contrôle judiciaire et parlementaire

Le rapport fait également état d’une diminution du rôle des institutions judiciaires et parlementaires dans les affaires de déchéance de nationalité.

Selon ce document, les autorités bahreïnies ont élargi la portée de ces mesures après avoir écarté trois députés qui s’étaient opposés à l’adoption d’un décret visant à retirer les dossiers de nationalité de la compétence de la justice et à les classer parmi les affaires relevant de la souveraineté de l’État.

L’organisation américaine avertit que la poursuite de cette politique, conjuguée à la limitation du contrôle judiciaire et parlementaire, accroît les inquiétudes concernant les violations des droits des citoyens et l’extension du phénomène d’apatridie à Bahreïn.

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