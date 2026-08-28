Araghchi : « Le retour de la diplomatie sur la bonne voie n’est pas impossible »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Seyed Abbas Araghchi a écrit dans un message publié sur l’un des réseaux sociaux qu’il avait eu, à Téhéran, des « discussions constructives et novatrices » avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar.

Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que le retour de la diplomatie sur sa voie n’était pas impossible.

Selon lui, cette perspective dépend toutefois de la compréhension par les États-Unis d’une réalité simple : « La pression ne fonctionne pas. »

Araghchi a ajouté que Washington devait instaurer la confiance, s’exprimer avec respect, reconnaître les droits de l’Iran et respecter ses engagements.

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