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Araghchi : « Le retour de la diplomatie sur la bonne voie n’est pas impossible »

28 août 2026 - 12:42
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Araghchi : « Le retour de la diplomatie sur la bonne voie n’est pas impossible »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a annoncé avoir eu des discussions constructives et novatrices à Téhéran avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, soulignant que le retour de la diplomatie sur la bonne voie dépendait d’une compréhension claire de la part des États-Unis : la pression ne fonctionne pas.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Seyed Abbas Araghchi a écrit dans un message publié sur l’un des réseaux sociaux qu’il avait eu, à Téhéran, des « discussions constructives et novatrices » avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar.

Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que le retour de la diplomatie sur sa voie n’était pas impossible.

Selon lui, cette perspective dépend toutefois de la compréhension par les États-Unis d’une réalité simple : « La pression ne fonctionne pas. »

Araghchi a ajouté que Washington devait instaurer la confiance, s’exprimer avec respect, reconnaître les droits de l’Iran et respecter ses engagements.

Fin/229

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