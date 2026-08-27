Le Qatar confirme la visite de son Premier ministre à Téhéran ; l'axe des discussions est la réduction des tensions

Selon l'agence de presse ABNA citant le réseau Al Jazeera, Majed al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, a annoncé que Mohammed ben Abdulrahman, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, se rendra demain à Téhéran pour examiner les voies de réduction des tensions et créer les conditions d'un dialogue.

Il a ajouté : La liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz sera l'un des axes principaux des discussions du Premier ministre à Téhéran.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré que la visite du Premier ministre à Téhéran est une confirmation de la position du Qatar selon laquelle la diplomatie est la voie pour renforcer la sécurité régionale.

Al-Ansari a enfin ajouté : Le Premier ministre examinera également la nécessité de rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz à l'état antérieur au 28 février (9 Esfand 1404 du calendrier iranien).