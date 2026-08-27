Baghaee : Le Premier ministre du Qatar se rendra à Téhéran

Selon l'agence de presse ABNA, Ismail Baghaee, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a annoncé lors d'un entretien avec des journalistes la visite de cheikh Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, à Téhéran ce jeudi.

Il a ajouté : Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations continues entre l'Iran et le Qatar pour élargir les relations bilatérales et renforcer la paix et la sécurité dans la région.

Baghaee, faisant référence aux efforts bienveillants du Qatar ces derniers mois pour aider à prévenir l'escalade des tensions dans la région à la suite de l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran, a précisé que le Premier ministre du Qatar, lors de ses rencontres avec les responsables de notre pays, discutera et échangera des points de vue sur la poursuite des efforts et des initiatives de médiation du Qatar ainsi que sur d'autres évolutions régionales.