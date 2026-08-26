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Le général de brigade Chekarchi : les médias de l’hégémonie mondiale cherchent à déstabiliser la sécurité psychologique des peuples

26 août 2026 - 23:03
Code d'info: 1857636
Le général de brigade Chekarchi : les médias de l’hégémonie mondiale cherchent à déstabiliser la sécurité psychologique des peuples

Le général de brigade Abolfazl Chekarchi, porte-parole en chef des forces armées iraniennes, a affirmé que la République islamique d’Iran était aujourd’hui confrontée à un véritable empire médiatique de l’hégémonie mondiale, soulignant que malgré les moyens technologiques et financiers considérables dont disposent les adversaires, les médias de la Révolution islamique peuvent leur résister grâce au soutien divin.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors d’une cérémonie consacrée au lancement des pages étrangères du média Défâ Press, le général Chekarchi a déclaré que les adversaires de l’Iran disposaient de technologies médiatiques modernes et complexes ainsi que d’importants moyens financiers pour mener leur guerre médiatique.

Il a toutefois estimé que les médias de la Révolution islamique, placés selon lui sous la protection divine, étaient capables de surmonter cet empire médiatique et de faire face à ses campagnes.

Le porte-parole en chef des forces armées iraniennes a également affirmé que le centre de gravité de cet empire médiatique était contrôlé par les sionistes. Il a notamment accusé des médias tels que la BBC en persan, Iran International et Radio Farda d’être directement liés, selon lui, au Mossad, à la CIA et à d’autres services de renseignement ennemis, dont ils recevraient des orientations et un soutien.

Chekarchi a souligné que les forces armées iraniennes ne considéraient pas ces organisations comme de véritables médias. Selon lui, les personnes qui y travaillent agissent comme des soldats du sionisme et des États-Unis et participent à une campagne destinée à soutenir les politiques hostiles à l’Iran.

Il a par ailleurs dénoncé le rôle de ces médias dans la propagation de la violence à travers le monde, estimant que les médias devraient avant tout contribuer à la sécurité et à la protection de la santé psychologique des sociétés.

« Ces pseudo-médias ne cherchent pas à assurer la sécurité psychologique des peuples ; ils sont au contraire devenus, selon nous, une source de promotion et d’expansion de la violence dans le monde », a-t-il déclaré.

Le responsable militaire iranien a enfin insisté sur la nécessité de communiquer directement avec l’opinion publique internationale. Il a estimé que l’Iran ne pouvait pas mener la bataille médiatique uniquement en langue persane face à un adversaire qu’il accuse de poursuivre des objectifs « diaboliques et inhumains ».

Il a appelé à renforcer la présence médiatique iranienne dans différentes langues et sur diverses plateformes afin de communiquer avec les peuples du monde et, selon ses termes, de « dévoiler le véritable visage des criminels ».

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