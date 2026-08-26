Le général de brigade Chekarchi : les médias de l’hégémonie mondiale cherchent à déstabiliser la sécurité psychologique des peuples

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors d’une cérémonie consacrée au lancement des pages étrangères du média Défâ Press, le général Chekarchi a déclaré que les adversaires de l’Iran disposaient de technologies médiatiques modernes et complexes ainsi que d’importants moyens financiers pour mener leur guerre médiatique.

Il a toutefois estimé que les médias de la Révolution islamique, placés selon lui sous la protection divine, étaient capables de surmonter cet empire médiatique et de faire face à ses campagnes.

Le porte-parole en chef des forces armées iraniennes a également affirmé que le centre de gravité de cet empire médiatique était contrôlé par les sionistes. Il a notamment accusé des médias tels que la BBC en persan, Iran International et Radio Farda d’être directement liés, selon lui, au Mossad, à la CIA et à d’autres services de renseignement ennemis, dont ils recevraient des orientations et un soutien.

Chekarchi a souligné que les forces armées iraniennes ne considéraient pas ces organisations comme de véritables médias. Selon lui, les personnes qui y travaillent agissent comme des soldats du sionisme et des États-Unis et participent à une campagne destinée à soutenir les politiques hostiles à l’Iran.

Il a par ailleurs dénoncé le rôle de ces médias dans la propagation de la violence à travers le monde, estimant que les médias devraient avant tout contribuer à la sécurité et à la protection de la santé psychologique des sociétés.

« Ces pseudo-médias ne cherchent pas à assurer la sécurité psychologique des peuples ; ils sont au contraire devenus, selon nous, une source de promotion et d’expansion de la violence dans le monde », a-t-il déclaré.

Le responsable militaire iranien a enfin insisté sur la nécessité de communiquer directement avec l’opinion publique internationale. Il a estimé que l’Iran ne pouvait pas mener la bataille médiatique uniquement en langue persane face à un adversaire qu’il accuse de poursuivre des objectifs « diaboliques et inhumains ».

Il a appelé à renforcer la présence médiatique iranienne dans différentes langues et sur diverses plateformes afin de communiquer avec les peuples du monde et, selon ses termes, de « dévoiler le véritable visage des criminels ».

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