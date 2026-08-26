L'ambassadeur d'Iran : les gouvernements doivent rejeter et condamner les mesures coercitives unilatérales des États-Unis

Selon l'agence de presse ABNA, Gholamhossein Darzi, ambassadeur et représentant permanent adjoint de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré mardi soir, heure locale (côte Est des États-Unis), lors de la réunion du Conseil de sécurité sur les conflits et la sécurité alimentaire et le rôle du Conseil de sécurité dans l'atténuation de la crise alimentaire : les conflits armés demeurent l'un des principaux facteurs de la faim et de l'insécurité alimentaire, et sans s'attaquer à leurs causes profondes, notamment l'agression, l'occupation, les mesures coercitives illégales et la destruction délibérée des infrastructures civiles, ce problème ne peut être résolu.

Il a précisé : la résolution 2417 du Conseil de sécurité de 2018 condamne le fait d'affamer les civils comme méthode de guerre et d'entraver l'accès humanitaire. À Gaza, la guerre génocidaire d'Israël contre le peuple palestinien s'accompagne de violations flagrantes du droit international humanitaire, notamment le ciblage délibéré de civils et d'infrastructures civiles, ainsi que l'utilisation de la faim comme arme par le biais de la famine et de l'entrave systématique à l'aide humanitaire.

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a souligné : cependant, malgré l'ampleur de ces crimes, le Conseil de sécurité a échoué à maintes reprises à assumer ses responsabilités en vertu de la Charte et à garantir la responsabilité, en raison du soutien politique et des entraves des États-Unis.