Général de division Rezaei : L'Amérique n'aura pas sa place dans la région à l'avenir

Selon l'agence de presse « Abna », Mohsen Rezaei, lors d'une rencontre avec Faik Zaidan, président du Conseil supérieur judiciaire irakien, a affirmé que la République islamique d'Iran souhaite un Irak indépendant et fort.

Il a ajouté que les pays de la région décideront eux-mêmes de leur avenir et que l'Amérique n'aura aucun rôle à jouer dans la région à l'avenir.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré qu'il faut régler le sort des groupes anti-iraniens stationnés aux frontières des deux pays.

Faik Zaidan, président du Conseil supérieur judiciaire irakien, a également déclaré : « Nous remercions la République islamique d'Iran pour son soutien. Je transmets les salutations des responsables irakiens au Guide suprême de la Révolution islamique et nous honorons la mémoire des martyrs Hajj Qassem Soleimani et Abou Mahdi al-Mouhandis. »

Il a dit : « Nous soulignons la coopération régionale et la nécessité d'assurer la sécurité aux frontières communes des deux pays. »