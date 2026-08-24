Un tribunal syrien condamne à la perpétuité l’ancien mufti de la Syrie

Selon l’agence de presse « Abna » citant SANA, le tribunal criminel de Damas a tenu une audience dans le procès d’Ahmad Hassoun, ancien mufti de Syrie sous le régime d’Assad.

Le tribunal l’a condamné à la prison à vie.

Le tribunal l’a accusé d’avoir joué un rôle dans la création d’une guerre civile et confessionnelle, ainsi que de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

Le tribunal criminel syrien avait condamné il y a quelques jours « Wasim Assad », le cousin de l’ex-président Bachar al-Assad, à la peine de mort pour avoir formé des groupes armés et commis des meurtres collectifs.

Auparavant, le tribunal criminel de Damas avait déjà condamné à mort l’ex-président syrien Bachar al-Assad pour meurtre avec préméditation.

Le même tribunal a condamné à mort « Maher Assad », le frère de Bachar al-Assad, pour des accusations similaires, ainsi que « Atef Najib », chef de la sécurité politique de la ville de Deraa sous le règne de Bachar al-Assad, pour meurtre avec préméditation et torture de prisonniers.

Par ailleurs, le tribunal criminel de Damas a également émis un mandat d’arrêt international contre Bachar et Maher al-Assad.