Selon l’agence de presse « Abna », le New York Times a analysé dans un article la situation du détroit d’Ormuz et soutient que dans les conditions actuelles, l’Amérique doit accepter la nouvelle réalité concernant le détroit d’Ormuz ; les États-Unis ne peuvent pas maintenir le détroit d’Ormuz complètement et en permanence ouvert. Par conséquent, l’une des solutions les moins dommageables serait que l’Iran puisse percevoir des péages de transit en échange du passage sécurisé des navires.

Le détroit d’Ormuz est une voie vitale pour le transport du pétrole du Golfe Persique vers les marchés mondiaux, et avant la guerre, environ 20 millions de barils de pétrole y transitaient chaque jour. Mais la guerre contre l’Iran a rendu les compagnies maritimes prudentes quant au passage de leurs navires, et le volume de transit a considérablement diminué.

Pour garantir la libre circulation des navires, l’Amérique est obligée de supporter des coûts militaires et financiers très élevés ; alors que l’Iran, en raison de sa position géographique et de sa capacité à utiliser des missiles, des drones et des embarcations d’attaque, peut continuer à contrôler le trafic maritime. Ainsi, tenter de maintenir le détroit complètement ouvert par des opérations militaires pourrait se transformer pour l’Amérique en un engagement coûteux et à long terme.

Selon ce rapport, la perception de péages par l’Iran pourrait constituer un compromis pratique. L’Iran aurait tout intérêt à percevoir davantage de revenus, ce qui l’inciterait à laisser passer plus de navires et, par conséquent, la probabilité d’une fermeture complète du détroit à l’avenir diminuerait également. En outre, les revenus des péages pourraient compenser une partie des pertes de guerre de l’Iran.