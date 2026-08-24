Le Canada met en garde ses entreprises contre toute activité liée aux colonies israéliennes

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Anita Anand, ministre canadienne des Affaires étrangères, a appelé les entreprises canadiennes à éviter toute participation directe ou indirecte à des activités liées aux colonies israéliennes, en soulignant les risques juridiques, financiers et les risques pour leur réputation.

Anita Anand a notamment averti les entreprises de son pays des conséquences potentielles de leurs interactions avec des activités commerciales liées aux colonies israéliennes.

Selon le site arabe 21, la ministre canadienne des Affaires étrangères a précisé que le gouvernement canadien recommande aux entreprises de ne participer à aucune activité qui soutient directement ou indirectement les colonies israéliennes ou les actes de violence qui leur sont associés, ou qui en facilite la réalisation.

Elle a également souligné que le Canada considère les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem occupée comme illégales au regard du droit international.

La ministre canadienne a enfin appelé les entreprises de son pays à s’abstenir de toute activité économique ou financière liée à ces colonies.

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