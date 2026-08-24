Le régime de Jolani condamne l’ancien mufti de Syrie Ahmad Hassoun à la prison à vie

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le tribunal pénal de Damas relevant du régime de Jolani a prononcé une peine de prison à vie contre le cheikh Ahmad Hassoun, ancien mufti de Syrie, dans une affaire controversée portant sur des accusations de participation à des crimes contre l’humanité et à des crimes de guerre.

Le jugement a été rendu lors de la sixième audience consacrée à cette affaire par la quatrième chambre pénale de Damas. Le tribunal a également ordonné la saisie et la confiscation des biens mobiliers et immobiliers du condamné au profit du Trésor public.

Lors de l’audience, le juge Fakhr al-Din al-Aryan a affirmé que les éléments présentés dans le dossier démontreraient que l’institution religieuse officielle, notamment la Dar al-Ifta, aurait été utilisée sous le gouvernement de Bachar al-Assad afin de fournir une couverture religieuse aux opérations militaires et sécuritaires et de les justifier auprès de l’opinion publique.

Les accusations portées contre Ahmad Hassoun remontent à la première audience de son procès. Le tribunal lui a notamment reproché d’avoir développé des relations avec plusieurs figures importantes de l’ancien gouvernement syrien en dehors des cadres officiels.

Selon l’acte d’accusation, ces relations auraient notamment concerné Bachar al-Assad, Ali Mamlouk, plusieurs hauts commandants militaires ainsi que des dirigeants de groupes armés.

Le tribunal a également accusé l’ancien mufti d’avoir adopté un discours présenté comme contradictoire et provocateur. Il lui est notamment reproché d’avoir, dans certains de ses discours, appelé les officiers et les forces militaires du gouvernement de Bachar al-Assad à affronter ses opposants.

Parmi les accusations retenues figure également le soutien exprimé par Ahmad Hassoun au général martyr Qassem Soleimani.

Le parquet général de Damas avait auparavant requis la peine maximale contre l’ancien mufti de Syrie. Lors de la cinquième audience, tenue le 6 août, le parquet avait demandé la peine de mort, en s’appuyant sur les éléments et faits figurant dans le dossier.

Le tribunal n’a finalement pas retenu cette réquisition et a prononcé une condamnation à la prison à vie, accompagnée de la confiscation des biens du condamné.

Le procès d’Ahmad Hassoun avait débuté le 25 juin 2025 devant la quatrième chambre pénale de Damas. Quelques mois auparavant, en mars 2025, les autorités du régime de Jolani avaient arrêté l’ancien mufti alors qu’il tentait de quitter la Syrie.

La condamnation intervient ainsi après plusieurs audiences consacrées à des accusations que la défense et ses soutiens contestent, tandis que le tribunal affirme avoir fondé son jugement sur les éléments contenus dans le dossier.

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