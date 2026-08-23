Poursuite des violations de la trêve au Liban ; Le régime israélien a ciblé plusieurs zones

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Mayadeen, le correspondant de cette chaîne a rapporté que l'armée du régime israélien a procédé à une explosion aux abords de la localité « Al-Qantra » dans le sud du Liban.

Selon ce rapport, l'artillerie de l'armée du régime israélien a également bombardé les abords de la zone « Martaafa al-Dabsha » dans le sud du Liban.

Cette chaîne a également rapporté une frappe aérienne israélienne contre la localité « Al-Mansouri ».

Selon le rapport de cette chaîne, les abords de la localité « Sarbin » dans le sud du Liban ont également été ciblés par les sionistes.

Cette chaîne a également annoncé que l'armée du régime israélien a procédé à deux explosions dans les localités « Hadatha » et « At-Tayiba » dans le sud du Liban.

Poursuite des attaques du régime israélien contre le sud du Liban

Les médias libanais ont rapporté la poursuite des attaques de l'armée du régime israélien contre diverses zones du sud du Liban et ont déclaré que les chasseurs et l'artillerie de ce régime ont ciblé les abords des hauteurs « Ad-Dabsha » et « Ali at-Tahir ».

Des sources d'information ont rapporté que les abords des hauteurs « Ad-Dabsha » dans la zone « Duha Kfarraman » dans le sud du Liban ont été à nouveau ciblés par les sionistes.