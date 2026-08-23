Selon l'agence de presse Abna, le journal hébraïque Maariv a reconnu que l'armée de l'air du régime sioniste a effectué au cours des trois dernières années autant de frappes aériennes qu'en 9 ans. Les chars, les transports de troupes et les véhicules blindés ont également consommé de grandes quantités d'équipement, et le volume de munitions utilisé par l'armée sioniste équivaut à celui utilisé pendant les 30 années précédant la guerre.

Selon ce rapport, l'épuisement du personnel dans l'armée du régime sioniste constitue également un défi majeur pour ce régime. La mort de 1 138 militaires, les blessures de 11 000 militaires avec des traumatismes physiques et des problèmes psychologiques, ainsi que les estimations prévoyant une augmentation du nombre de malades mentaux dans l'armée sioniste dans les années à venir, ne sont qu'une partie des statistiques officielles publiées.

Ce rapport indique que les signes d'épuisement dans les troupes du régime sioniste sont devenus pleinement apparents, au point que certains officiers qualifiés cherchent des postes ou des fonctions plus faciles ou la retraite.

Actuellement, l'armée sioniste utilise quotidiennement 53 000 réservistes. Le coût d'un mois d'utilisation des réservistes l'année dernière était d'environ 2,1 milliards de shekels, soit l'équivalent de 703 millions de dollars, ce qui équivaut à la valeur de sept chasseurs F-35 ou de 70 chars Merkava.